Al Museo dei Capitolini si tiene una mostra dedicata agli angeli, pensata anche come omaggio a Papa Francesco. L’esposizione presenta opere d’arte che rappresentano figure angeliche, in alcuni casi provenienti da collezioni private e dagli Uffizi. Tra i capolavori esposti, ci sono dipinti e sculture rari che illustrano diverse interpretazioni degli angeli nel corso dei secoli. La mostra si propone di collegare le immagini artistiche al messaggio del Papa.

? Punti chiave Come si collegano le opere d'arte al messaggio di Papa Francesco?. Quali capolavori rari verranno prestati dalle collezioni private e dagli Uffizi?. Cosa rappresentano le tre diverse sezioni tematiche del percorso espositivo?. Perché l'iconografia degli angeli si è trasformata nel corso dei secoli?.? In Breve Curatori Massimo Rossi Ruben e Viviana Vannucci gestiscono il percorso espositivo.. Mostra attiva dal 13 maggio al 1 novembre 2026 a Palazzo dei Conservatori.. Opere di Pietro da Cortona e Carlo Dolci coinvolgono musei di Firenze e Roma.. Percorso diviso in tre sezioni tematiche tra Medioevo e arte del XXI secolo.. I Musei Capitolini inaugurano il 13 maggio 2026 un percorso espositivo dedicato agli angeli che celebrerà la memoria del Vescovo degli ultimi, Papa Francesco, a distanza di un anno dalla sua scomparsa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musei Capitolini: mostra sugli angeli per ricordare Papa Francesco

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