Musei Capitolini | mostra sugli angeli per ricordare Papa Francesco

Da ameve.eu 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Museo dei Capitolini si tiene una mostra dedicata agli angeli, pensata anche come omaggio a Papa Francesco. L’esposizione presenta opere d’arte che rappresentano figure angeliche, in alcuni casi provenienti da collezioni private e dagli Uffizi. Tra i capolavori esposti, ci sono dipinti e sculture rari che illustrano diverse interpretazioni degli angeli nel corso dei secoli. La mostra si propone di collegare le immagini artistiche al messaggio del Papa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Punti chiave Come si collegano le opere d'arte al messaggio di Papa Francesco?. Quali capolavori rari verranno prestati dalle collezioni private e dagli Uffizi?. Cosa rappresentano le tre diverse sezioni tematiche del percorso espositivo?. Perché l'iconografia degli angeli si è trasformata nel corso dei secoli?.? In Breve Curatori Massimo Rossi Ruben e Viviana Vannucci gestiscono il percorso espositivo.. Mostra attiva dal 13 maggio al 1 novembre 2026 a Palazzo dei Conservatori.. Opere di Pietro da Cortona e Carlo Dolci coinvolgono musei di Firenze e Roma.. Percorso diviso in tre sezioni tematiche tra Medioevo e arte del XXI secolo.. I Musei Capitolini inaugurano il 13 maggio 2026 un percorso espositivo dedicato agli angeli che celebrerà la memoria del Vescovo degli ultimi, Papa Francesco, a distanza di un anno dalla sua scomparsa.🔗 Leggi su Ameve.eu

musei capitolini mostra sugli angeli per ricordare papa francesco
© Ameve.eu - Musei Capitolini: mostra sugli angeli per ricordare Papa Francesco
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Mostra Angeli ai Musei Capitolini di Roma

Cultura: da marzo la mostra “Vasari e Roma” ospitata ai Musei CapitoliniRoma celebra Giorgio Vasari con la mostra "Vasari e Roma", esplorando il suo legame con la città eterna e la sua carriera artistica.

Temi più discussi: Ai Musei Capitolini una mostra sugli Angeli, dall'archeologia al contemporaneo, in omaggio a Papa Francesco; A Musei Capitolini la mostra ‘Angeli: messaggeri, custodi, viandanti’; ANGELI. Messaggeri, custodi e viandanti. Mostra ai Musei Capitolini; Musei Capitolini, mostra sugli Angeli per Papa Francesco fino al 1° novembre.

Musei Capitolini, mostra sugli Angeli per Papa Francesco fino al 1° novembreAi Musei Capitolini apre Angeli, mostra dedicata a Papa Francesco: opere dal Medioevo al contemporaneo fino al 1° novembre 2026 ... ilquotidianodellazio.it

musei capitolini musei capitolini mostra sugliRoma, ai Capitolini gli Angeli per Papa Francesco: mostra fino al 1° novembreRoma ospita ai Musei Capitolini la mostra Angeli per Papa Francesco: capolavori antichi e opere contemporanee fino al 1° novembre ... romait.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web