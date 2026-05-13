mostra angeli ai musei capitolini di roma

Cosa: La mostra d’arte ANGELI. Messaggeri, custodi e viandanti. Le sublimi creature dall’Antico al Contemporaneo.. Dove e Quando: A Roma, presso le sale terrene di Palazzo dei Conservatori ai Musei Capitolini, dal 13 maggio al 1° novembre 2026.. Perché: Per esplorare il fascino e la simbologia della figura angelica attraverso i secoli, in un suggestivo percorso espositivo dedicato alla memoria di Papa Francesco che unisce grandi maestri classici ad artisti contemporanei.. La vibrante scena culturale romana si arricchisce di un appuntamento di profonda risonanza visiva e spirituale. Dal 13 maggio al 1° novembre 2026, gli storici spazi dei Musei Capitolini aprono le porte a un’esposizione che promette di incantare e far riflettere: ANGELI.🔗 Leggi su Ezrome.it

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