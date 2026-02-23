Cultura | da marzo la mostra Vasari e Roma ospitata ai Musei Capitolini

Roma dedica una mostra a Giorgio Vasari per i 450 anni dalla sua scomparsa, perché il suo legame con la città è stato fondamentale. La rassegna “Vasari e Roma” ai Musei Capitolini mette in mostra opere e documenti che testimoniano come l’artista abbia influenzato il panorama culturale romano. La mostra si concentra su dipinti, disegni e lettere che rivelano il suo ruolo chiave nel Rinascimento locale. La esposizione rimarrà aperta fino a fine giugno.

A conclusione delle celebrazioni per i 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari (1511-1574), Roma rende omaggio a uno dei grandi protagonisti del Rinascimento con la mostra Vasari e Roma, un progetto espositivo dedicato al profondo e duraturo legame tra l’artista aretino e la città eterna. Dettagli della Mostra e Collaborazioni. L’esposizione, promossa da Roma Capitale, assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, è organizzata con l’Associazione MetaMorfosi, in collaborazione con Ze’tema Progetto Cultura. A cura di Alessandra Baroni, la mostra ricostruisce il percorso culturale e artistico compiuto da Giorgio Vasari nei suoi diversi soggiorni romani, con l’intento di restituire al pubblico dei Musei Capitolini la ricchezza e la complessità della sua figura poliedrica di pittore, architetto, scenografo e biografo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Musei gratis oggi a Roma, eccezionalmente a ingresso gratuito anche la mostra La Grecia a Roma ai Musei CapitoliniOggi a Roma i musei sono aperti gratuitamente.

“La Grecia a Roma”, la mostra ai Musei Capitolini-Villa CaffarellaLa mostra “La Grecia a Roma” apre le porte ai Musei Capitolini-Villa Caffarella.

Cartier e il Mito ai Musei Capitolini, 152mila visitatori in tre mesi - facebook.com facebook

