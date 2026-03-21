Juve Sassuolo 1-1 LIVE | Muric dice di no a Boga!

Nella partita tra Juventus e Sassuolo, terminata con un risultato di 1-1, Muric ha parato un tiro di Boga. La gara si è svolta durante la 30ª giornata di Serie A 202526, con aggiornamenti in tempo reale, moviola, tabellino e cronaca. La partita ha visto momenti di tensione e interventi decisivi da parte dei portieri, con entrambe le squadre che hanno cercato di ottenere il risultato.

di Andrea Bargione Juve Sassuolo LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 202526. Questa sera allo Stadium va in scena la sfida tra Juventus e Sassuolo. Una partita che vale molto di più dei tre punti in palio per i bianconeri di Spalletti, a caccia della qualificazione alla prossima Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Sassuolo 1-1: sintesi e moviola. 74? AMMONITO GARCIA! – Brutto fallo di Garcia su Conceicao, scatta il giallo. 73? OCCASIONISSIMA JUVE! – Grandissima giocata di Conceicao sulla destra per il colpo di testa di Boga: Muric dice di no sul pallone basso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Sassuolo 1-1 LIVE: Muric dice di no a Boga! Articoli correlati Juve Sassuolo 0-0 LIVE: subito Locatelli pericoloso di testa, Muric dice no!di Andrea BargioneJuve Sassuolo LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 2025/26... Sassuolo Juve 0-1 LIVE: pericolosissimo tiro di Yildiz! Respinge ancora Muricdi Andrea BargioneSassuolo Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 19ª giornata di Serie A 2025/26 La... LIVE Sassuolo - Juventus: Cronaca in Diretta! Emozioni Minuto per Minuto Altri aggiornamenti su Juve Sassuolo Temi più discussi: Pronostico Juventus-Sassuolo quote 30ª giornata Serie A; Verso Juve-Sassuolo: Vlahovic sarà convocato e Thuram...; Serie A: focolaio di pertosse, il Sassuolo decimato contro la Juve; Juventus-Sassuolo: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming. Juventus-Sassuolo 1-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Yildiz e pari di PinamontiLa diretta live di Juventus-Sassuolo di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it LIVE Juventus-Sassuolo 1-1: Pinamonti ristabilisce i conti3? – Primo squillo bianconero, schema da calcio d’angolo con la sfera che arriva su Locatelli tutto solo che colpisce di testa, Muric devia mandando nuovamente al tiro dalla bandierina 1? – INIZIA LA ... canalesassuolo.it Inizio di ripresa da incubo per la #Juventus: Andrea #Pinamonti anticipa #Bremer e riporta il #Sassuolo in parità. #Juventusnews24 facebook Juve concede. Andrea Pinamonti Juventus 1-1 Sassuolo x.com