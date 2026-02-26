Fossacesia aderisce alla piattaforma unica nazionale Cude | meno burocrazia e più diritti per la mobilità delle persone con disabilità
Fossacesia ha deciso di aderire alla piattaforma nazionale Cude, un sistema che unifica il contrassegno europeo per disabili. Questa scelta mira a ridurre la burocrazia e facilitare la mobilità delle persone con disabilità sul territorio. La delibera approvata dalla giunta comunale rappresenta un passo concreto verso una maggiore inclusione e semplificazione amministrativa.
