Muore a 71 anni Donald Gibb l’attore di Senza Esclusione di Colpi e La Rivincita dei Nerds

L’attore noto per i ruoli in film degli anni Ottanta, tra cui una commedia sulla vita universitaria e un action movie di successo, è deceduto all’età di 71 anni. La sua carriera si è sviluppata principalmente in produzioni cinematografiche che hanno segnato un’epoca. La notizia della sua scomparsa è stata confermata da fonti vicine alla famiglia e ai colleghi di set. La sua presenza nel cinema di quegli anni rimane ancora oggi riconosciuta.

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Roma, 13 maggio 2026 – È morto a 71 anni Donald Gibb, attore diventato un’icona del cinema cult anni Ottanta grazie a film come La rivincita dei nerd e Senza esclusione di colpi. Secondo quanto riferito dalla famiglia, Gibb è scomparso nella sua casa in Texas a causa di complicazioni di salute, circondato dai suoi cari. La notizia ha rapidamente fatto il giro del web, riaccendendo il ricordo di uno degli interpreti caratteristi più riconoscibili del cinema americano di quel periodo. Il gigante buono diventato simbolo degli anni Ottanta. Con il suo fisico imponente Donald Gibb era riuscito a costruirsi un’identità cinematografica molto precisa.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Muore a 71 anni Donald Gibb, l’attore di Senza Esclusione di Colpi e La Rivincita dei Nerds ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video R.I.P DONALD GIBB PASS AWAY AT 71! Remembering the Legend of Ogre, Bloodsport & 1st & Ten! Notizie correlate Addio a Donald Gibb, indimenticabile ‘Orco’ della ‘Rivincita dei Nerds’: aveva 71 anni(Adnkronos) – Addio a Donald Gibb, divenuto iconico negli anni '80 grazie al ruolo di Frederick 'Orco' Palowaski nella saga comica 'La rivincita dei... Robert Carradine, morto a 71 anni l'attore di Lizzie McGuire e La rivincita dei NerdsMembro della prestigiosa dinastia cinematografica dei Carradine, l'attore morto il 23 febbraio 2026 si sarebbe suicidato per via dei problemi di... Argomenti più discussi: Addio a Donald Gibb, indimenticabile ‘Orco’ della ‘Rivincita dei Nerds’: aveva 71 anni; Fabio Volo: Torno in tv dopo 13 anni. I miei figli ora sono cresciuti e posso gestirli. Io e la mia ex? Viviamo nella stessa zona; Il caso Garlasco stasera a ‘Chi l’ha visto’: le anticipazioni; Trump: Pronto a finire il lavoro contro l’Iran. Il piano per una ‘nuova guerra’. Revenge of the Nerds Attore Donald Gibb Morto a 71 Anni reddit