Robert Carradine morto a 71 anni l' attore di Lizzie McGuire e La rivincita dei Nerds

Robert Carradine, noto per aver interpretato ruoli nelle serie TV e nei film comici, si è tolto la vita a 71 anni a causa di problemi di salute mentale che lo affliggevano da anni. La sua morte è stata confermata da fonti vicine alla famiglia, che hanno riferito di una lunga battaglia contro depressione e ansia. La notizia ha subito suscitato cordoglio tra colleghi e fan, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo.

Membro della prestigiosa dinastia cinematografica dei Carradine, l'attore morto il 23 febbraio 2026 si sarebbe suicidato per via dei problemi di salute mentale di cui soffriva da tempo. Robert Carradine è morto all'età di 71 anni. L'interprete di Lizzie McGuire, I cavalieri dalle lunghe ombre e La rivincita dei Nerds si sarebbe suicidato, come riferisce Deadline. Membro amato della leggendaria famiglia di attori protagonista della storia di Hollywood, Robert "era il pilastro della sua famiglia", come riferisce il fratello maggiore, Keith Carradine, ma era affetto da oltre vent'anni da un grave disturbo bipolare di cui la famiglia non ha fatto mistero. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

