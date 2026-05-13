Addio a Donald Gibb indimenticabile ‘Orco’ della ‘Rivincita dei Nerds’ | aveva 71 anni
(Adnkronos) – Addio a Donald Gibb, divenuto iconico negli anni '80 grazie al ruolo di Frederick 'Orco' Palowaski nella saga comica 'La rivincita dei Nerds'. L’attore statunitense, noto per la sua imponente stazza e la presenza comica in cult degli anni ’80, è morto a 71 anni nella sua casa in Texas per complicazioni legate. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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