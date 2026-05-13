Municipio XIV Michele Menna lascia FdI e passa a Dimensione Bandecchi
Michele Menna, consigliere del municipio XIV, ha annunciato il suo passaggio da Fratelli d’Italia a Dimensione Bandecchi, il movimento politico fondato dal sindaco di Terni. L’ex assessore pentastellato, che in passato aveva ricoperto ruoli nel territorio, ha deciso di cambiare nuovamente partito, passando così a una nuova formazione politica. La sua scelta è stata comunicata recentemente attraverso i canali ufficiali del movimento.
Michele Menna, consigliere del municipio XIV, entra in Dimensione Bandecchi. L’ex assessore pentastellato a Monte Mario dopo essere passato a Fratelli d’Italia cambia nuovamente partito entrando nel movimento politico fondato dal sindaco di Terni Stefano Bandecchi. Dal M5S a FdI Menna in passato.🔗 Leggi su Romatoday.it
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