Municipio XIV Michele Menna lascia FdI e passa a Dimensione Bandecchi

Michele Menna, consigliere del municipio XIV, ha annunciato il suo passaggio da Fratelli d’Italia a Dimensione Bandecchi, il movimento politico fondato dal sindaco di Terni. L’ex assessore pentastellato, che in passato aveva ricoperto ruoli nel territorio, ha deciso di cambiare nuovamente partito, passando così a una nuova formazione politica. La sua scelta è stata comunicata recentemente attraverso i canali ufficiali del movimento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Michele Menna, consigliere del municipio XIV, entra in Dimensione Bandecchi. L’ex assessore pentastellato a Monte Mario dopo essere passato a Fratelli d’Italia cambia nuovamente partito entrando nel movimento politico fondato dal sindaco di Terni Stefano Bandecchi. Dal M5S a FdI Menna in passato.🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Abruzzo: Pasqualone guida Dimensione Bandecchi dal 9 marzoLa politica regionale abruzzese registra un movimento significativo con la nomina di Massimo Pasqualone a coordinatore regionale di Dimensione... Sannio, Dimensione Bandecchi punta a colmare il vuoto politicoIl movimento Dimensione Bandecchi punta a consolidare la propria presenza nel Sannio con la nomina di Fabio Serpini Benedetto come nuovo coordinatore... INTERVISTA | Municipio XIV, Michele Menna candidato presidente del M5s: Noi unica forza politica in grado di fare bene di RomaAvrebbe accettato qualsiasi compito pur di portare avanti il lavoro fatto in questi anni ma a Michele Menna toccherà quello più arduo: è lui il candidato presidente del M5s in Municipio XIV. Cinque ... romatoday.it Municipio XIV, Michele Menna passa al Gruppo Misto: Non mi rispecchio più nel M5SNovità nel municipio XIV, precisamente nella politica del territorio. Infatti il consigliere Michele Menna è passato dal Movimento 5 Stelle al Gruppo Misto. L’ex assessore e vice-presidente ... romatoday.it