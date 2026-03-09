Abruzzo | Pasqualone guida Dimensione Bandecchi dal 9 marzo
A partire dal 9 marzo, Massimo Pasqualone assume il ruolo di coordinatore regionale di Dimensione Bandecchi in Abruzzo. La nomina riguarda la guida del movimento politico nella regione, segnando un cambiamento nella direzione locale del partito. La notizia si inserisce in un quadro di novità all’interno della scena politica abruzzese.
La politica regionale abruzzese registra un movimento significativo con la nomina di Massimo Pasqualone a coordinatore regionale di Dimensione Bandecchi per l’Abruzzo. L’ex capogruppo dell’opposizione comunale a Torrevecchia Teatina assume questo ruolo chiave il 9 marzo 2026, guidando la formazione guidata da Stefano Bandecchi nel territorio. Questa decisione, comunicata direttamente dal segretario nazionale Gianluca Di Liberti, segna l’inizio di una nuova fase operativa per il partito nella regione. L’impegno dichiarato dal nuovo coordinatore punta alla diffusione dei valori del gruppo politico in Abruzzo, rafforzando la presenza territoriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Articoli correlati
Massimo Pasqualone nominato coordinatore regionale di Dimensione BandecchiIl capogruppo di opposizione a Torrevecchia Teatina guiderà il partito in Abruzzo.
"Dimensione Bandecchi": Ventura nominato coordinatore provinciale, Tafuri alla guida dei GiovaniLa guida provinciale è stata affidata al consigliere comunale di Salerno Domenico Ventura, nominato coordinatore provinciale, con il compito di...