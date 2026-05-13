Oltre cento lavoratori di una struttura sanitaria hanno scioperato lunedì mattina, partecipando a un’assemblea-presidio. La protesta si è verificata in un momento di tensione tra il personale e i dirigenti, con l’avvio di uno stato di agitazione già nei giorni precedenti. La richiesta principale dei lavoratori riguarda il rispetto dei loro diritti, senza chiedere benefici aggiuntivi. La manifestazione ha rappresentato un momento di svolta nelle relazioni tra le parti coinvolte.

Oltre cento lavoratori hanno incrociato le braccia lunedì mattina, dando vita a un’assemblea-presidio che ha segnato un punto di svolta nelle ormai difficili relazioni tra i vertici di MultiMedica e il suo personale e che ha già portato nei giorni scorsi all’apertura dello stato di agitazione. Quello davanti all’ingresso dell’ospedale è stato il grido d’allarme dei sanitari che da mesi chiedono miglioramenti salariali e professionali, sostenuti in modo congiunto dalle sigle Cgil, Cisl e Uil. La mobilitazione ha riguardato il comparto infermieri, oss, tecnici di radiologia e di laboratorio, amministrativi, magazzinieri, ausiliari, perfusionisti e ostetriche.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - MultiMedica, protesta dei lavoratori: "Non chiediamo regali, ma diritti"

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