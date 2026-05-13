Il difensore bosniaco ha attirato l'attenzione della Juventus grazie a due fattori principali. Innanzitutto, il suo costo è stato basso rispetto ad altri acquisti sul mercato, e in secondo luogo, essendo cresciuto nel settore giovanile del club, può rappresentare una soluzione interna. Questi elementi hanno portato alla valutazione della sua possibile integrazione in prima squadra.

di Francesco Spagnolo Muharemovic Juventus, il costo basso e il fatto di essere cresciuto nei bianconeri consentono al giocatore di diventare una possibilità. Il calciomercato della Vecchia Signora entra nel vivo con una strategia chiara: puntare su profili funzionali, sostenibili e tecnicamente pronti per il salto di qualità. In questo contesto, il nome che sta circolando con maggiore insistenza nelle ultime ore è quello di Tarik Muharemovic. Il primo grande punto a favore del ritorno di Muharemovic alla Juventus è senza dubbio di natura economica. In un’epoca in cui i bilanci dei club sono monitorati con estrema attenzione, la struttura dell’accordo originale gioca a favore dei bianconeri: la clausola sulla percentuale di rivendita fissata al 50% permetterebbe infatti alla dirigenza di chiudere un colpo decisamente low cost.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Muharemovic Juventus, perché il difensore bosniaco è perfetto per i bianconeri? Ci sono questi due aspetti da considerare

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