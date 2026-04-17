Mercato Juventus l’agente di Lewandowski è atteso in Italia | ci sono questi due ostacoli sulla strada dei bianconeri

L’agente di Lewandowski è previsto in Italia nel prossimo periodo. La Juventus sta seguendo con attenzione la situazione del giocatore, ma deve affrontare due ostacoli principali per portarlo in squadra. La trattativa coinvolge diversi aspetti legali e contrattuali, che devono essere risolti prima di concludere l’accordo. Al momento, non ci sono annunci ufficiali né dettagli specifici sui tempi di una possibile operazione.

di Angelo Ciarletta Mercato Juventus, l’agente di Lewandowski è atteso in Italia: davanti alla strada per portarlo a Torino ci sono due ostacoli importanti. La Juve accende i motori per Robert Lewandowski. Secondo un’analisi di Tuttosport, il futuro del capitano della Polonia è lontano dal Barcellona, con il contratto in scadenza nel giugno 2026. Il mancato accordo sul rinnovo al ribasso ha spinto il suo agente, Pini Zahavi, a valutare nuove rotte, mettendo la Serie A nel mirino. MERCATO JUVE LIVE Come riportato da Fabrizio Romano, il rappresentante del calciatore è atteso in Italia per un sopralluogo decisivo. La Juventus considera il polacco la priorità assoluta per risollevare un reparto offensivo in crisi, ma deve fare i conti con la concorrenza del Milan.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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