L' Inter la Juve e la Premier | Carnevali fa il punto su Muharemovic

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato di Tarik Muharemovic, centrocampista del suo club, in relazione all'interesse di alcune grandi squadre italiane e della Premier League. La discussione si è concentrata sulle possibilità di trasferimento del giocatore, senza però annunciare accordi o trattative in corso. Carnevali ha fornito aggiornamenti sui piani della società riguardo al futuro del calciatore.

Le parole di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, su Tarik Muharemovic, obiettivo di calciomercato dell'Inter.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'Inter, la Juve e la Premier: Carnevali fa il punto su Muharemovic Notizie correlate Mercato Inter, Carnevali si espone su Muharemovic: ecco le sue parole. E quella percentuale a favore della Juventus…di Redazione Inter News 24Mercato Inter, Carnevali, dirigente del Sassuolo, ha parlato così dell’interesse nerazzurro per Muharemovic: le sue parole... Leggi anche: Mercato Inter, Carnevali: «Per Muharemovic valutiamo contropartite» Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Inter, storico sorpasso alla Juventus: record di gol in Serie A dopo 51 anni; Inter, Milan, Juve e Palermo si sfidano in Australia: le amichevoli in programma; L'Inter è il miglior attacco all-time della Serie A: 5.465 gol, storico sorpasso sulla Juventus | La classifica; L'Inter è la migliore per distacco, scudetto giusto. Con i ringraziamenti di Milan e Juventus... Pagina 2 | La distruzione della Juve inizio della crisi, anche Marotta lo ammette: Parte tutto dal 2006L'attuale presidente dell'Inter sul dramma del calcio italiano: Malagò profilo di esperienza, serve l'aiuto del governo, siamo in emergenza ... tuttosport.com Lascia subito la Juve e si trasferisce all’Inter: colpaccio di MarottaJuve e Inter sono ancora protagoniste, questa volta sul mercato: ecco gli obiettivi del club bianconero e di quello nerazzurro ... calciomercato.it Il tecnico rumeno dell'Inter, Cristian Chivu, durante la conferenza stampa pre partita col Cagliari, ha usato un tono molto polemico nei confronti dell'opinione pubblica, chiarendo anche la frase sugli arbitri pronunciata prima della partita contro la Juventus. - facebook.com facebook . @Inter, Chivu: "Il calcio non è la vita, è un gioco e va vissuto come tale" x.com