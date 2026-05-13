Enigma Muharemovic frenata improvvisa con l’Inter | la Premier League preme e Carnevali vola a Londra!

Tarik Muharemovic ha visto interrompersi bruscamente la trattativa che lo avrebbe legato all’Inter. Nel frattempo, l’interesse della Premier League si è fatto più forte, portando il direttore generale a partire per Londra. La situazione attuale del difensore bosniaco rimane incerta, mentre il mercato si muove con nuovi sviluppi. La vicenda ha attirato l’attenzione di diversi addetti ai lavori e osservatori del calcio.

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