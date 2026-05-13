Enigma Muharemovic frenata improvvisa con l’Inter | la Premier League preme e Carnevali vola a Londra!
Tarik Muharemovic ha visto interrompersi bruscamente la trattativa che lo avrebbe legato all’Inter. Nel frattempo, l’interesse della Premier League si è fatto più forte, portando il direttore generale a partire per Londra. La situazione attuale del difensore bosniaco rimane incerta, mentre il mercato si muove con nuovi sviluppi. La vicenda ha attirato l’attenzione di diversi addetti ai lavori e osservatori del calcio.
Fabregas su Nico Paz: «Per il suo sviluppo un altro annetto qui gli farebbe davvero molto bene. Nessun segnale dal Real Madrid» Materazzi su Bastoni: «Gli direi di restate all’Inter, sappiamo quanto sia interista. È stato un anno tribolato ma il suo valore non si discute» Che rebus per il futuro di Conte al Napoli! Confronto con De Laurentiis rinviato, c’è l’ombra di Sarri Al-Nassr beffato al 98’: la papera di Bento costa il titolo. Cristiano Ronaldo rinvia la festa, Inzaghi resta imbattuto e sogna ancora il Double Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com
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