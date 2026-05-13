Mugnano del Cardinale Litto aveva già lasciato | la crisi della maggioranza è iniziata prima della revoca
A Mugnano del Cardinale, si scopre che Fulvio Litto aveva già abbandonato la maggioranza prima che venisse ufficialmente revocata. La crisi politica nel paese era iniziata in modo implicito, senza annunci pubblici o comunicazioni ufficiali. La notizia emerge ora, dopo che si conosce il suo allontanamento, anche se all’epoca nessuno aveva fatto caso o aveva preferito mantenere il riserbo.
MUGNANO DEL CARDINALE – Fulvio Litto se n'era già andato. Solo che nessuno lo sapeva, o forse qualcuno faceva finta.L'ex assessore all'Urbanistica del Comune di Mugnano del Cardinale è uscito allo scoperto dopo il decreto con cui il sindaco Alessandro Napolitano gli ha revocato l'incarico: quella.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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