Mugnano del Cardinale nasce il gruppo Libera | Napolitano e D' Apolito lasciano la maggioranza

Durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale di Mugnano del Cardinale, due consiglieri hanno annunciato la costituzione di un nuovo gruppo consiliare chiamato «Mugnano del Cardinale Libera». Questa decisione ha comportato la fuoriuscita dalla maggioranza e la creazione di un raggruppamento autonomo. I consiglieri coinvolti sono Antonietta Napolitano e Felice D’Apolito.

La decisione, precisano, è stata presa con «il massimo rispetto per le istituzioni e per il mandato» ricevuto dai cittadini. Invariato, sottolineano, resterà il loro impegno per la comunità, pur in una forma organizzativa nuova e indipendente. «Per troppo tempo abbiamo cercato di allargare i confini della partecipazione, scontrandoci però con schemi rigidi che non ci appartengono più». «La nostra scelta nasce anche da una riflessione profonda e ponderata, mossa dal massimo rispetto per le istituzioni e, soprattutto, per il mandato che ciascuno di voi ci ha affidato». «Non cambierà il nostro impegno, ma cambierà il modo di portarlo avanti». AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Mugnano del Cardinale, nasce il gruppo "Libera": Napolitano e D'Apolito lasciano la maggioranza Articoli correlati Amos Partenio, a Mugnano del Cardinale successo per la prevenzione in rosaTante le persone che si sono sottoposte ai controlli gratuiti, confermando l’efficacia dell’azione di sensibilizzazione portata avanti sul territorio... Regione: nasce il gruppo 'Noi Moderati', Bozzano e Boitano lasciano con polemica le liste civicheCome preannunciato la scorsa settimana, il capogruppo di Orgoglio Liguria Giovanni Boitano e il consigliere di Vince Liguria-Noi Moderati Alessandro... Aggiornamenti e notizie su Mugnano del Cardinale nasce il gruppo... Discussioni sull' argomento Anziana cade in strada a Mugnano del Cardinale: soccorsi in ritardo, decisivo l’intervento dei cittadini; Risultati Mugnano del Cardinale, Referendum Giustizia 2026: percentuali e voti; Cozze contaminate e rischio epatite A: inchiesta della Procura di Napoli; Mugnano del Cardinale, si spacca la minoranza: nasce il nuovo gruppo Mugnano Libera. https://www.binews.it/evidenza/mugnano-del-cardinale-caso-anziana-senza-ambulanza-lassessore-fulvio-litto-interviene-sul-servizio-di-emergenza/ - facebook.com facebook