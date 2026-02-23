Amos Partenio a Mugnano del Cardinale successo per la prevenzione in rosa

Amos Partenio ha portato la sua campagna di prevenzione in rosa a Mugnano del Cardinale, dove ha coinvolto molte donne nel pomeriggio di domenica 22 febbraio. La visita ha previsto controlli gratuiti e momenti di informazione, attirando un pubblico numeroso nel centro del paese. L’iniziativa mira a sensibilizzare sulla diagnosi precoce di malattie femminili e a promuovere uno stile di vita più attento. La giornata si è conclusa con un riscontro positivo tra le partecipanti.

Tante le persone che si sono sottoposte ai controlli gratuiti, confermando l'efficacia dell'azione di sensibilizzazione portata avanti sul territorio dal dottore Carlo Iannace La prevenzione in rosa di Amos Partenio ha fatto tappa ieri, domenica 22 febbraio, a Mugnano del Cardinale (Av). Presso la sede del Piano di Zona, sono stati allestiti gli ambulatori per le visite gratuite effettuate dal senologo dottor Carlo Iannace e dall'ecografista dottor Michele Capozzi. Ancora una volta è stata notevole l'affluenza. Tante le persone che si sono sottoposte ai controlli gratuiti, confermando l'efficacia dell'azione di sensibilizzazione portata avanti sul territorio dal dottore Carlo Iannace e insieme alle associazioni di volontariato.