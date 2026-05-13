Moviola Lazio Inter | gli episodi dubbi della finale di Coppa Italia diretta da Guida! Cosa è successo all’Olimpico

Durante la finale di Coppa Italia all’Olimpico, l’arbitro ha fischiato alcune decisioni contro entrambe le squadre, suscitando discussioni tra tifosi e commentatori. La moviola ha evidenziato alcuni episodi controversi, tra cui un fallo in area non sanzionato e un possibile fuorigioco su un’azione chiave. La partita è stata segnata da diverse valutazioni dell’arbitro che hanno diviso le opinioni sulla correttezza delle decisioni prese.

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