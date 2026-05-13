Moviola Lazio Inter | gli episodi dubbi della finale di Coppa Italia diretta da Guida! Cosa è successo all’Olimpico

Da calcionews24.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la finale di Coppa Italia all’Olimpico, l’arbitro ha fischiato alcune decisioni contro entrambe le squadre, suscitando discussioni tra tifosi e commentatori. La moviola ha evidenziato alcuni episodi controversi, tra cui un fallo in area non sanzionato e un possibile fuorigioco su un’azione chiave. La partita è stata segnata da diverse valutazioni dell’arbitro che hanno diviso le opinioni sulla correttezza delle decisioni prese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Calciomercato Juventus: futuro in bilico per Vlahovic, l’ultima mossa dei bianconeri traccia una direzione netta! Cos’è successo Calciomercato Cagliari: a rischio il riscatto di Kilicsoy! I motivi dietro alla mancata conferma dell’attaccante in rossoblù Yildiz svela: «La Juventus è nel mio cuore, stagione molto lunga e dura. Ho chiesto a Vlahovic di restare» Calciomercato Juventus: futuro in bilico per Vlahovic, l’ultima mossa dei bianconeri traccia una direzione netta! Cos’è successo Calciomercato Cagliari: a rischio il riscatto di Kilicsoy! I motivi dietro alla mancata conferma dell’attaccante in rossoblù Serie A, continua il braccio di ferro! No alla proposta della Lega di anticipare il derby di Roma a domenica alle 12.🔗 Leggi su Calcionews24.com

moviola lazio inter gli episodi dubbi della finale di coppa italia diretta da guida cosa 232 successo all8217olimpico
© Calcionews24.com - Moviola Lazio Inter: gli episodi dubbi della finale di Coppa Italia diretta da Guida! Cosa è successo all’Olimpico
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

LAZIO-ATALANTA 2-2 | HIGHLIGHTS | SEMIFINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

Video LAZIO-ATALANTA 2-2 | HIGHLIGHTS | SEMIFINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

Notizie correlate

Moviola Inter Como: gli episodi dubbi della semifinale di ritorno di Coppa Italia diretta da SozzaBastoni Barcellona, Flick svela: «Ci stiamo concentrando anche sulla prossima stagione, il che è normale.

Moviola Milan Inter: gli episodi dubbi del derby diretto da Doveri. Cosa è successo a San Siro!Tonali torna in Serie A? Rivelazione sul futuro del centrocampista, si va verso questa direzione per l’estate! L’indiscrezione Boga convince la...

Temi più discussi: Lazio-Inter, moviola: sul mani in area ognuno fa come gli pare, il rosso al rallentatore e la protesta di Noslin; Moviola Lazio-Inter, Cds duro: Rosso? Ma che ci sta a fare il 4o uomo? Avrebbe potuto…; Perché è stato espulso Romagnoli: la moviola di Lazio-Inter; SportMediaset XXL: Lazio-Inter, la super moviola Video.

moviola lazio inter moviola lazio inter gliMOVIOLA LIVE 65? Lazio Inter 0-2: Isaksen cade in area, non c’è nulla per GuidaSegui la moviola live in tempo reale con Lazionews.eu di Lazio Inter, match valido per la finale di Coppa Italia, edizione 2025-2026. L’incontro è in programma allo Stadio Olimpico di Roma mercoledì 1 ... lazionews.eu

moviola lazio inter moviola lazio inter gliLazio Inter LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 2025/26Lazio Inter LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 2025/26 ... calcionews24.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web