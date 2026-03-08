Durante il derby di Milano tra Milan e Inter, valido per la 28ª giornata di Serie A 202526, sono stati rivisti diversi episodi tramite la moviola. La partita, giocata a San Siro, ha visto alcuni momenti controversi che sono stati soggetti a scrutinio da parte dell’arbitro Doveri. L’attenzione si è concentrata su alcune decisioni riguardanti falli e sanzioni durante il match.

Tonali torna in Serie A? Rivelazione sul futuro del centrocampista, si va verso questa direzione per l’estate! L’indiscrezione Boga convince la Juventus: riscatto in vista e nuovo contratto fino al 2029? Tutti i dettagli dell’operazione Kolo Muani Juve, è lui il primo obiettivo dei bianconeri per l’estate: il PSG fissa il prezzo! Tutti i dettagli Calciomercato Milan, Rudiger è più di un’idea per la difesa! Occhio però alla concorrenza in Serie A e all’ostacolo da superare Infortunio Bastoni: scontro durissimo con Rabiot, il difensore ha la peggio.... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Moviola Milan Inter: gli episodi dubbi del derby diretto da Doveri. Cosa è successo a San Siro!

Moviola Inter Lecce: rigore prima assegnato da Maresca poi revocato. Cos’è successo a San Siro, gli episodi dubbi del matchLa vittoria per 1-0 dell’Inter sul Lecce porta la firma del giovane Pio Esposito, ma la partita di San Siro è stata caratterizzata da diversi episodi...

Leggi anche: Moviola Napoli Torino: gli episodi dubbi del match diretto da Fabbri. Cosa è successo al Maradona

Tutto quello che riguarda Moviola Milan Inter.

Temi più discussi: Serena, lite con Collovati per un gol nel derby: Quella rete al Milan è mia, lo disse la moviola; Milan-Inter, il domandone a Pressing: chi vince il derby?; Milan-Inter, Serena e Collovati litigano dopo 42 anni su un gol nel derby: Sassi lo diede a me alla moviola; Çalhanoglu entra e rischia subito l'espulsione: ecco perché non scatta il DOGSO.

Perché Luca Marelli non ha commentato gli episodi da moviola del derby Milan-Inter su DAZNLuca Marelli, ex arbitro e oggi moviolista di DAZN da qualche anno, non è presenta questa sera durante il derby tra Milan e Inter ... fanpage.it

Moviola Milan Inter: gli episodi dubbi del derby diretto da Doveri. Cosa è successo a San Siro!Moviola Milan Inter: gli episodi dubbi del derby diretto da Doveri, valido per la 28ª giornata di Serie A 2025/26 Il Derby di Milano non delude mai in termini di intensità e agonismo agonistico. La ... calcionews24.com

Segui il derby tra Milan e Inter LIVE con noi! Clicca qui sotto! https://www.milannews24.com/milan-inter-live-cronaca-tabellino-serie-a/ #Milan #Inter #SerieA #Derby - facebook.com facebook