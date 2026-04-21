Moviola Inter Como | gli episodi dubbi della semifinale di ritorno di Coppa Italia diretta da Sozza

Durante la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Como, il match è stato caratterizzato da numerosi episodi controversi visti attraverso la moviola. La partita, molto combattuta e ricca di contrasti, ha visto diverse decisioni arbitrali discusse, con alcuni interventi che hanno suscitato dubbi tra gli spettatori e gli addetti ai lavori. La gara si è conclusa con un risultato che ha alimentato discussioni sui vari fischi e sulle valutazioni dell’arbitro.

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