Si chiama " Smart Tour Toscana 2026 " ed il maxi-raduno monomarca che andrà in scena domenica con partenza-base a Pontassieve. Organizzata da " Alesssmart ", la giornata promette emozioni lungo le strade sempre affascinanti della provincia di Firenze, un’ esposizione dei modelli partecipanti e ovviamente un momento gastronomico da non perdere. I modelli che per il quale è possibile l’iscrizione e la partecipazione sono le Smart ForTwo 450-451-453-454, Roadster, ForFour, #1, #3. Sia modelli di serie, sia eventuali elaborate. Ritrovo e accoglienza, per poi allestire l’esposizione e la partenza del tour, saranno presso l’officina Elettrodisel di Ristori, sulla via Aretina a Pontassieve.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Motori, tutto pronto per lo "Smart Tour 2026". Da Pontassieve a Vallombrosa: mille emozioni

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