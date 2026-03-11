Motori e solidarietà tutto pronto per la sesta edizione di Sport therapy day

Tutto pronto per la sesta edizione dell'evento di beneficenza "Sport therapy day", ideato dalla pilota Deborah Broccolini a sostegno dell'Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro.La manifestazione si svolgerà domenica 15 marzo all’Autodromo nazionale “Borzacchini” di Magione, dalle 11.00. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

