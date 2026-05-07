Si scaldano i motori tutto pronto per la 24 ore di Messina

Un evento unico nel suo genere, la sfida più suggestiva e spettacolare dell’anno. Strategia, resistenza, abilità, passione, velocità, pura adrenalina e sano spirito sportivo gli ingredienti base. Tutto pronto al Kartodromo di Messina per la settima edizione della 24H Endurance di Messina, tappa.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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