Nel borgo di Avetrana si è svolta una festa che ha attirato molti partecipanti, unendo celebrazioni religiose e esposizioni di veicoli d’epoca. Durante l’evento, sono stati presenti mezzi storici della Guardia di Finanza, tra cui motocicli e automobili, che hanno attirato l’attenzione di appassionati e collezionisti. La manifestazione ha coinvolto numerosi cittadini e visitatori, creando un ritrovo di persone interessate a tradizioni religiose e alla passione per i motori d’epoca.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la festa a unire fede e motori d'epoca?. Quali mezzi storici della Guardia di Finanza hanno attirato i collezionisti?. Perché il riconoscimento regionale cambia l'identità del borgo di Avetrana?. Chi ha ricevuto le targhe celebrative dai Lions Club di Manduria?.? In Breve Raduno di auto e moto d'epoca con mezzi storici della Guardia di Finanza.. Partecipazione di visitatori provenienti da Puglia, Basilicata e Calabria.. Intervento dei Lions Club di Manduria per la consegna di targhe sociali.. Rievocazioni storiche della Giostra dei Rioni durante le celebrazioni.. Ad Avetrana si sono conclusi i quattro giorni di celebrazioni dedicate a San Biagio, il patrono che ha la comunità riunirsi sotto il segno del riconoscimento come Patrimonio culturale immateriale della Regione Puglia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avetrana, San Biagio tra fede e motori: festa di massa nel borgo

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