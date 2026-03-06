Sanremo Top | Carlo Conti conduce due speciali su Rai 1 per celebrare il successo del Festival 2026

Nel festival dedicato a Baudo, il conduttore riporta su Rai Uno lo storico post-Festival. Appuntamento il 7 e il 14 marzo Sanremo non finisce con la finale. Nei due sabati successivi al Festival 2026, il 7 e il 14 marzo, andranno in onda due appuntamenti speciali in diretta dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, condotti da Carlo Conti. Il titolo è un ritorno che profuma di anni Novanta e Duemila: “Sanremo Top”, lo storico “post Festival” che, a distanza di qualche settimana dalla kermesse, rimetteva al centro i protagonisti per misurare il termometro del successo, tra classifiche e riscontro del pubblico. Durante Sanremo Top verranno infatti svelate e commentate le classifiche FIMI e EarOne Airplay Radio. 🔗 Leggi su Today.it

