F1 statistiche GP Australia 2026 | Melbourne è terra di conquista Mai un ‘serial winner’

La settantasettesima stagione di Formula 1 inizia il 8 marzo 2026 con il Gran Premio d’Australia a Melbourne. La città è tradizionalmente una tappa chiave del campionato, ma nessun pilota ha mai dominato in modo continuo sul circuito locale. Le statistiche mostrano che questa pista non ha mai visto un campione che si sia imposto con costanza nel tempo.

La settantasettesima edizione del Mondiale di Formula 1 sarà tenuta a battesimo dal Gran Premio d'Australia nella giornata di domenica 8 marzo 2026. L'appuntamento rappresenterà un'importante ricorrenza per la città di Melbourne, che festeggerà il trentennale dell'ingresso nel Circus. Il tracciato dell'Albert Park comparve nella geografia della F1 nel 1996, anno in cui andò a sostituire l'Adelaide Street Circuit, dove si era corso dal 1985 al 1995. Curiosamente, cambiò anche la collocazione dell'evento. Da ultimo GP dell'anno, divenne quello inaugurale. In questo 2026, Melbourne avrà l'onore di aprire il Mondiale per la ventiquattresima volta.