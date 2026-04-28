Marc Marquez ha firmato un nuovo contratto con Ducati che lo lega alla squadra fino al 2028, anche se l’accordo non è stato ancora comunicato ufficialmente. La firma rappresenta un'estensione del rapporto tra il pilota e il team, che ha avuto inizio in passato. Attualmente, non sono stati diffusi dettagli sul contenuto del contratto o sulla data di annuncio pubblico. L’attenzione si concentra ora sulla decisione che sarà presa riguardo alla partecipazione del pilota alla prossima stagione di MotoGP.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Marc Marquez ha già firmato un nuovo contratto con Ducati fino al 2028, anche se l’annuncio ufficiale non è ancora avvenuto. Questo ritardo è legato alle trattative in corso tra le cinque case costruttrici e MotoGP riguardanti i dettagli commerciali per i prossimi anni. Il futuro di Marquez ha suscitato grande attenzione nel 2023, considerando che il suo contratto scade alla fine della stagione 2026. L’anno in corso non è stato facile per il pilota spagnolo, che ha iniziato la stagione affrontando un lungo recupero dopo un intervento chirurgico alla spalla.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Marc Marquez avvisa Ducati: decisione MotoGP fino al 2028 in arrivo.

Are Marc Marquez and Ducati in trouble in MotoGP 2026 title defence

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