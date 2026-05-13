Moto gp l’analisi di Gigi Dall’Igna | Aprilia più forte ma confidiamo nel nostro lavoro

Durante il Gran Premio di Le Mans, Aprilia ha ottenuto una tripletta che conferma la sua superiorità nel campionato 2026, a eccezione della vittoria di Alex Marquez a Jerez. Gigi Dall’Igna ha commentato che la moto di Noale si è dimostrata più forte, ma ha anche espresso fiducia nel lavoro svolto dal suo team. La gara ha evidenziato un divario tra le due case costruttrici, con Aprilia in testa.

Bologna, 13 maggio 2026 – La tripletta Aprilia a Le Mans sancisce, una volta di più, la superiorità della moto di Noale in un 2026 fin qui dominato a parte la vittoria di Alex Marquez a Jerez. Ducati continua a leccarsi le ferite, soprattutto nel team ufficiale con un altro zero domenicale e con il solo Di Giannantonio oggi capace di tenere il ritmo Aprilia in classifica. Per il responsabile del reparto corse Gigi Dall’Igna c’è tanto lavoro da fare per migliorare la Desmosedici e aspettare che Marc Marquez si ristabilisca dopo l’ennesima operazione chirurgica. Si parte dall’analisi del weekend: "Un'altra giornata difficile in un weekend in cui i nostri avversari si sono dimostrati più forti che mai: a loro vanno le nostre congratulazioni – le parole di Dall’Igna sul suo blog –.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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