Il Telegraph celebra Gigi Dall’Igna | Il Newey delle moto che ha inventato la Ducati dominante

Il Telegraph dedica un articolo a Gigi Dall’Igna, riconoscendolo come il “Newey delle moto” e sottolineando il ruolo che ha avuto nell’inventare la Ducati dominante nella MotoGP. La rivista evidenzia come la casa motociclistica abbia raggiunto un monopolio nel campionato, basandosi sui risultati e sui numeri conseguiti negli ultimi anni.

"Ormai la MotoGp è quasi un campionato monomarca. E lo si deve a lui e alle sue invenzioni epocali" Solo a mettere in fila i numeri del monopolio Ducati sulla MotoGp non ci si crede. Ha conquistato un record di 88 podi consecutivi, una striscia che dura dall’estate del 2021, e ha dominato la classifica costruttori negli ultimi sei anni. Per quattro anni, quattro team hanno schierato in griglia la Desmosedici: otto delle 22 moto alla partenza. Nel 2025 ha vinto 17 dei 22 Gran Premi e 19 delle gare sprint del sabato. È diventata la prima casa costruttrice a vincere il campionato del mondo per tre anni consecutivi con tre piloti diversi, un risultato che non si vedeva dai primi anni ’60, dalla MV Agusta di John Surtees, Gary Hocking e Mike Hailwood. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

