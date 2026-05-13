Moto Club brinda al centenario | Si celebra una passione speciale
Un moto club ha celebrato il suo centenario, riunendo appassionati e membri storici per ricordare un percorso durato cent'anni. La giornata ha visto momenti di festa, ricordi condivisi e testimonianze di chi ha vissuto le proprie passioni in sella a moto e scooter. L’evento ha coinvolto diverse generazioni, con foto, aneddoti e celebrazioni che hanno ripercorso un secolo di attività e avventure.
Il festeggiamento di un centenario porta con sé una moltitudine di ricordi, sacrifici e dolori, così come altrettante soddisfazioni, avventure mai dimenticate e memorie indelebili. L’obiettivo di Moto Club Estense sarà proprio questo: ripercorrere i 100 anni di storia con un motoincontro organizzato nella mattinata di domenica 17 maggio. "Celebriamo un evento molto importante per il Moto Club Estense e per tutti noi, un traguardo che mette in luce una passione straordinaria e un fortissimo legame con il territorio - ha affermato ieri l’assessore allo Sport Francesco Carità -. Questi legami si esprimono in particolare sia nel mondo sportivo sia nel campo delle relazioni e della socialità, come dimostrano i tanti appassionati richiamati nella nostra città da tutta Italia".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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