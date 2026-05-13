Moto Club brinda al centenario | Si celebra una passione speciale

Un moto club ha celebrato il suo centenario, riunendo appassionati e membri storici per ricordare un percorso durato cent'anni. La giornata ha visto momenti di festa, ricordi condivisi e testimonianze di chi ha vissuto le proprie passioni in sella a moto e scooter. L’evento ha coinvolto diverse generazioni, con foto, aneddoti e celebrazioni che hanno ripercorso un secolo di attività e avventure.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui