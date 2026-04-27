Il Viola Club di Bruxelles ha organizzato una giornata di celebrazione dedicata a Picchio De Sisti, in occasione del suo centenario. La manifestazione si è conclusa con la proiezione del documentario “Nato il 13 marzo”, realizzato dal regista Roberto Davide Papini per il quotidiano La Nazione. La proiezione ha attirato un pubblico composto da appassionati e sostenitori, che hanno mostrato apprezzamento al termine della visione.

Bruxelles, 27 marzo 2026 – Applausi e un po’ di commozione al termine della proiezione di “Nato il 13 marzo”, il docufilm su Picchio De Sisti realizzato da Roberto Davide Papini per La Nazione. lI documentario (con riprese di Massimo Nencioni e Michele Coppini, montaggio dello stesso Coppini e la collaborazione di Lorenzo Console) è stato proiettato a Bruxelles, nella sede della Regione Toscana a Bruxelles, con l’organizzazione del viola club della capitale belga che, come tutto il mondo gigliato festeggia il centenario della Fiorentina. "Il Viola Club Bruxelles – spiega il presidente Alessandro Piccioli – sta organizzando una serie di iniziative.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ”Nato il 13 marzo”, il Viola Club Buxelles celebra Picchio De Sisti. Le iniziative per il centenario della Fiorentina

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