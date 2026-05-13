Cosa: L’ampia mostra Echi mediterranei, un sentito e doveroso omaggio dedicato alle opere pittoriche e scultoree del Maestro Lino Tardia.. Dove e Quando: L’esposizione si terrà negli spazi della Galleria Angelica, situata in Via di Sant’Agostino 11 a Roma, dal 20 al 29 maggio 2026.. Perché: Per riscoprire l’avventuroso percorso di un grande protagonista dell’arte contemporanea, capace di fondere architetture geometriche, profonda memoria ancestrale ed echi del mito classico.. Il panorama culturale e artistico della Capitale si arricchisce di un appuntamento di grande spessore e rilevanza storica. A cinque anni esatti dalla sua scomparsa, la città eterna rende omaggio al Maestro Lino Tardia con l’esposizione intitolata Echi mediterranei.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Mostra di Lino Tardia alla Galleria Angelica di Roma

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