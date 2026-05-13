Cerca di salvare un collega muore in ospedale a 32 anni | si era appena sposato

Un giovane di 32 anni, appena sposato e con una casa ancora fresca di acquisto, è deceduto in ospedale. L'uomo aveva cercato di aiutare un collega in difficoltà, ma a causa di complicazioni ha perso la vita. La notizia ha suscitato dolore tra amici e familiari, mentre si attendono ulteriori dettagli sulla vicenda. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra chi lo conosceva e gli voleva bene.

Aveva 32 anni, una moglie, una casa appena acquistata a Nembro e un futuro che stava costruendo con tanta fatica e impegno. Purtroppo, però, Mustapha Ladid non ce l'ha fatta: è morto dopo giorni di agonia in terapia intensiva all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove era ricoverato dal 28 aprile.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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