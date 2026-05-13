Morto lo studente di Monopoli precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro | aveva 18 anni

Un giovane di 18 anni di Monopoli è deceduto dopo essere precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro nella sera del 3 maggio. Era stato ricoverato all’ospedale di Udine in seguito all’incidente. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Non c'e l'ha fatta il diciottenne di Monopoli ricoverato all'ospedale di Udine dopo essere precipitato dal balcone di un hotel di Lignano Sabbiadoro nella serata dello scorso 3 maggio. Il giovane, studente dell'ultimo anno del polo liceale "Galileo Galilei - Marie Curie", non si è mai ripreso dal.🔗 Leggi su Baritoday.it

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