Morto lo studente 19enne di Monopoli che era caduto dal balcone durante la gita in Friuli Dopo dieci giorni di ricovero

Un ragazzo di 19 anni di Monopoli è deceduto dopo aver subito una caduta dal balcone durante una gita in Friuli. Dopo dieci giorni di ricovero ospedaliero, le sue condizioni si sono aggravate e si è spento. La vicenda ha avuto luogo durante un viaggio scolastico e le autorità stanno ancora indagando sulle circostanze dell’incidente. La famiglia si trova ora a fare i conti con la perdita del giovane.

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“Disapprovo quello che dici ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo.” (Evelyn Beatrice Hall, saggio su Voltaire) Home » Morto lo studente 19enne di Monopoli che era caduto dal balcone durante la gita in Friuli Dopo dieci giorni di ricovero Porto di Brindisi: bloccato un carico di circa 20 tonnellate di cozze provenienti da zone in vigilanza sanitaria Guardia di finanza “Una nuova grammatica civile” per Taranto: dopo l’omicidio di Sakari Bako, additata come Alabama Domani una manifestazione Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Morto lo studente 19enne di Monopoli che era caduto dal balcone durante la gita in Friuli Dopo dieci giorni di ricovero ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Caduto dal balcone durante una gita a Lignano Sabbiadoro, morto studente 18enne Lo studente di Monopoli in condizioni critiche per la caduta dal balcone durante la gita scolastica CndduDi seguito un comunicato diffuso dal coordinamento nazionale docenti delle discipline dei diritti umani: Il Coordinamento Nazionale Docenti della... Argomenti più discussi: Precipita dal balcone dell'hotel durante la gita: studente di Monopoli in gravi condizioni; Studente in gita cade dal balcone di un hotel lignanese: è gravissimo; Precipita dal balcone dell’hotel mentre è in gita scolastica a Lignano: gravissimo studente di 19 anni.