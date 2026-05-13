Jason Collins, il primo giocatore NBA a dichiararsi gay, è deceduto all’età di 47 anni. Lo scorso dicembre gli era stato diagnosticato un tumore al cervello non operabile. Collins aveva fatto coming out nel 2013 e aveva giocato in diverse squadre della lega. La notizia della sua morte è stata comunicata da fonti vicine alla famiglia. La sua carriera e il suo coraggio nel fare coming out sono stati ricordati da molti.

"Non ho paura, ho giocato contro Shaq". Jason Collins aveva affrontato così la diagnosi di un tumore al cervello che lo scorso dicembre lo aveva di fatto condannato a morte. L'ex pivot, che nel 2013 abbatté un muro diventando il primo gay dichiarato nelle 4 grandi leghe Usa, aveva infatti rivelato a Espn: "Il mio cancro non è operabile, la prognosi media va da 6 settimane a 3 mesi di vita. Se è il tempo che mi resta lo userò per testare cure che un giorno potrebbero diventare uno standard". Se ne è andato a 47 anni. E' stata la famiglia a dare la notizia: "Con il cuore spezzato annunciamo la scomparsa di Jason Collins, il nostro amato marito, figlio, fratello e zio, dopo una coraggiosa lotta contro il glioblastoma.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Jason Collins non ce l'ha fatta. Morto a 47 anni il primo giocatore Nba a dichiararsi gay

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