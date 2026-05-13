Morto in ospedale il 18enne caduto dal balcone durante una gita La famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi

Da ilfattoquotidiano.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 18 anni, originario di Monopoli, è morto in ospedale dopo essere caduto dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro, dove si trovava con la classe per un’uscita scolastica. La famiglia ha dato il via libera all’espianto degli organi. L’incidente si è verificato durante una giornata di attività con i compagni dell’ultimo anno del liceo.

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Non ce l’ha fatta il diciottenne di Monopoli precipitato dal balcone di un hotel di Lignano Sabbiadoro durante una gita scolastica con i compagni dell’ultimo anno del polo liceale “Galileo Galilei – Marie Curie”. Il ragazzo è morto all’ospedale di Udine, dove era stato ricoverato in condizioni disperate dopo l’incidente avvenuto nella serata di domenica 3 maggio. Il giovane era stato soccorso immediatamente e trasportato d’urgenza in elicottero nella struttura friulana dopo la caduta dal primo piano della struttura ricettiva, da un’altezza di circa quattro metri. Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravissime: i medici ne avevano dichiarato il coma irreversibile.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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