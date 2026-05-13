Un ragazzo di 18 anni, originario di Monopoli, è morto in ospedale dopo essere caduto dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro, dove si trovava con la classe per un’uscita scolastica. La famiglia ha dato il via libera all’espianto degli organi. L’incidente si è verificato durante una giornata di attività con i compagni dell’ultimo anno del liceo.

Non ce l’ha fatta il diciottenne di Monopoli precipitato dal balcone di un hotel di Lignano Sabbiadoro durante una gita scolastica con i compagni dell’ultimo anno del polo liceale “Galileo Galilei – Marie Curie”. Il ragazzo è morto all’ospedale di Udine, dove era stato ricoverato in condizioni disperate dopo l’incidente avvenuto nella serata di domenica 3 maggio. Il giovane era stato soccorso immediatamente e trasportato d’urgenza in elicottero nella struttura friulana dopo la caduta dal primo piano della struttura ricettiva, da un’altezza di circa quattro metri. Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravissime: i medici ne avevano dichiarato il coma irreversibile.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Morto in ospedale il 18enne caduto dal balcone durante una gita. La famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Il 12enne Matteo Brandimarti morto incastrato nell'idromassaggio, autorizzato l'espianto degli organiSaranno donati gli organi di Matteo Brandimarti , il 12enne marchigiano morto in ospedale a Rimini dopo alcuni giorni di agonia.

Studente muore dopo essere caduto dal balcone durante una gita scolasticaSi è spento all’ospedale di Udine il ragazzo di diciotto anni caduto dal balcone di un hotel di Lignano Sabbiadoro, durante la gita scolastica con i...

Temi più discussi: Olbia, muore a 22 anni dopo ricovero in ospedale: aperta inchiesta; Tragedia sul Garda: è morto in ospedale il ragazzo di 16 anni che si era tuffato da un pedalò senza riemergere; Bambino di 5 anni morto all'ospedale Meyer di Firenze, inchiesta per omicidio colposo contro ignoti; Firenze, bimbo di 5 anni morto all'ospedale Meyer: indagati nove tra medici e infermieri.

Morto uno dei due operai intossicati in una cisterna nel Bergamasco. L'incidente lo scorso 28 aprile. La vittima era ricoverata all'ospedale di Bergamo #ANSA x.com

Lo scrittore giapponese Koji Suzuki (????) è deceduto l'8 maggio in un ospedale di Tokyo. Aveva 68 anni. reddit

Morto in ospedale il 18enne caduto dal balcone durante una gita. La famiglia ha autorizzato l’espianto degli organiIl ragazzo di Monopoli non ce l'ha fatta. La famiglia ha autorizzato l'espianto degli organi. La Procura indaga. ilfattoquotidiano.it

Bimbo di 5 anni morto improvvisamente in ospedale mentre era ricoverato per accertamentiTragedia all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze: un bimbo di cinque anni è deceduto inaspettatamente. Indagini in corso ... bigodino.it