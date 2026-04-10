Il 12enne marchigiano è deceduto in ospedale a Rimini dopo essere rimasto incastrato in un idromassaggio. Dopo alcuni giorni di degenza, è stato deciso di autorizzare l'espianto degli organi. La famiglia ha dato il consenso alla donazione, che prevede la possibilità di trapiantare alcuni organi del ragazzo a pazienti in attesa di un intervento.

Saranno donati gli organi di Matteo Brandimarti, il 12enne marchigiano morto in ospedale a Rimini dopo alcuni giorni di agonia. Il bambino era rimasto incastrato la mattina di Pasqua in un bocchettone d’aspirazione di una piscina termale a Pennabilli, nell’entroterra riminese. L’incidente e i tentativi disperati di salvarlo Dopo il drammatico incidente, Matteo era stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime. Il cervello e gli organi vitali sono rimasti troppo a lungo senza ossigeno, compromettendo irreversibilmente le sue funzioni vitali. La morte cerebrale e la decisione della famiglia Il decesso è stato dichiarato nella notte, dopo che poche ore prima era stata accertata la morte cerebrale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il 12enne Matteo Brandimarti morto incastrato nell'idromassaggio, autorizzato l'espianto degli organi

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È morto il 12enne risucchiato dal bocchettone di un idromassaggio: sì all'espianto degli organi

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SAN BENEDETTO - Ha lottato per 4 interminabili giorni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Infermi di Rimini, ma alla fine, il piccolo cuore di Matteo Brandimarti, ha smesso di battere. Nella serata di ieri, i medici guidati dal primario Massimo Baiocchi, ha - facebook.com facebook

Il papà Maurizio e la mamma Nicoletta hanno autorizzato l'espianto degli organi di Matteo Brandimarti. Ieri era stata dichiarata la morte cerebrale del 12enne #ANSA x.com