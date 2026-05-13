Morto in moto a soli 17 anni per la famiglia ci fu omissione di soccorso | Chi poteva aiutarlo è scappato

Da ravennatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono trascorsi dieci mesi da quando un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un incidente con il motorino alla rotonda dei Pinaroli, tra via Trieste e viale della Pace. Secondo quanto riferito dalla famiglia, chi avrebbe potuto intervenire sul momento è fuggito senza prestare soccorso. La vittima è deceduta dopo lo scontro avvenuto lo scorso luglio nello svincolo tra Marina e le zone limitrofe.

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Sono passati ormai dieci mesi dal tragico incidente che è costato la vita ad Azdin Ben Laroussi. Il giovane, appena 17enne, lo scorso luglio è morto a bordo del proprio motorino dopo uno schianto alla rotonda dei Pinaroli, allo svincolo tra via Trieste e viale della Pace, a metà strada fra Marina.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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