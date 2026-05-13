Morto in moto a soli 17 anni per la famiglia ci fu omissione di soccorso | Chi poteva aiutarlo è scappato

Sono trascorsi dieci mesi da quando un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un incidente con il motorino alla rotonda dei Pinaroli, tra via Trieste e viale della Pace. Secondo quanto riferito dalla famiglia, chi avrebbe potuto intervenire sul momento è fuggito senza prestare soccorso. La vittima è deceduta dopo lo scontro avvenuto lo scorso luglio nello svincolo tra Marina e le zone limitrofe.

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