Un cane lasciato libero nei giardini è fuggito e ha attraversato la strada, dove è stato investito da un'auto che è subito ripartita senza fermarsi. La proprietaria ha assistito alla scena, ma l’automobilista si è allontanato senza prestare aiuto. La polizia sta cercando l’automobilista ricercato per omissione di soccorso, mentre il cane è stato soccorso da un passante e condotto dal veterinario.

Un cane si trovava ai giardini, senza guinzaglio, in compagnia della sua padrona. All'improvviso è scappato in strada ed è stato colpito in pieno da un'auto che è fuggita via senza prestare soccorso. Il cane è morto sul colpo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Katja Moret investita e uccisa da un ubriaco, chiesa gremita per i funerali: «Destino ingiusto, ci mancherai»SEDICO (BELLUNO) - La chiesa arcipretale di Sedico non è stata in grado di ospitare tutta la gente accorsa al funerale di Katja Moret, la donna di 52 anni che era stata ... ilgazzettino.it

Melinda investe 8 milioni per produrre più succhi e snack. Finanziamento del Pnrr per ampliare lo stabilimento di Cles e aumentare la produzione. - facebook.com facebook