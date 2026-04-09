Morto a 17 anni in un incidente stradale l' abbraccio ai genitori di Gianvito | Non siete soli
Il 14 febbraio a Bitonto, un ragazzo di 17 anni è morto in un incidente stradale mentre viaggiava con due amici, uno dei quali aveva 19 anni. L’incidente ha coinvolto tre giovani, con due di loro rimasti gravemente feriti a seguito del violento impatto. La famiglia del ragazzo deceduto ha ricevuto un abbraccio di solidarietà, con l’invito a non sentirsi soli in questo momento difficile.
Il 14 febbraio scorso, a Bitonto, il 17enne Gianvito Carelli perdeva la vita in un incidente stradale mentre viaggiava con due suoi amici, un coetaneo e un 19enne, rimasti gravemente feriti per via del violento impatto. Una tragedia immane che ha attraversa i confini della Città Metropolitana di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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