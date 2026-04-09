Morto a 17 anni in un incidente stradale l' abbraccio ai genitori di Gianvito | Non siete soli

Il 14 febbraio a Bitonto, un ragazzo di 17 anni è morto in un incidente stradale mentre viaggiava con due amici, uno dei quali aveva 19 anni. L’incidente ha coinvolto tre giovani, con due di loro rimasti gravemente feriti a seguito del violento impatto. La famiglia del ragazzo deceduto ha ricevuto un abbraccio di solidarietà, con l’invito a non sentirsi soli in questo momento difficile.