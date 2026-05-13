Un ragazzo di 18 anni di Monopoli è deceduto dopo aver trascorso dieci giorni in coma a causa di una caduta da un balcone. L’incidente è avvenuto durante una gita scolastica a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, dove il giovane si trovava insieme ai compagni e agli insegnanti. La vicenda si è conclusa con la sua morte, avvenuta nelle ultime ore.

Si è purtroppo conclusa con il più tragico dei modi la vicenda del 18enne di Monopoli precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, dove alloggiava insieme ai compagni e agli insegnanti durante la gita scolastica di istruzione di fine anno. Il giovane M.G., studente dell'ultimo anno presso il polo liceale "Galileo Galilei – Marie Curie", è deceduto dopo aver lottato per 10 giorni in un letto dell'ospedale di Udine, dove era stato trasportato d'urgenza a seguito del drammatico incidente rivelatosi fatale. Stando alle poche informazioni sulla dinamica dell'episodio fatte circolare dagli inquirenti, tuttora impegnati nelle indagini, i fatti si sono svolti nella serata della scorsa domenica 3 maggio.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Morto dopo 10 giorni di coma lo studente di Monopoli precipitato da un balcone durante la gita scolastica

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