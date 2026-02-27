In Emilia-Romagna crescono gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

In Emilia-Romagna nel 2025, il numero di infortuni sul lavoro è aumentato, così come le malattie professionali registrate. I dati mostrano un incremento rispetto agli anni precedenti, evidenziando una tendenza preoccupante nel settore lavorativo regionale. Le autorità competenti hanno raccolto le cifre ufficiali che attestano questa crescita, senza tuttavia fornire ulteriori approfondimenti o analisi sulle cause.

Nel 2025, in Emilia-Romagna, sono cresciuti sia gli infortuni sul lavoro che le malattie professionali. E le morti rimangono stabili: sono in media otto al mese da oltre tre anni. Lo dice un rapporto dell’Osservatorio permanente della Cgil Emilia-Romagna relativo al 2025.Lo scorso anno, riferisce. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Infortuni sul lavoro in Emilia-Romagna in aumento: 92 morti nel 2025, crescono anche le malattie professionaliSul piano territoriale, le province in cui si è registrato un aumento sono quelle di Forlì-Cesena (+6,1% e 7.

Infortuni, malattie professionali, morti sul lavoro: un altro anno di occasioni mancateTra gennaio e ottobre 2025 le denunce di infortunio sul lavoro sono arrivate a 497.

