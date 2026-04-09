Lavoro nel Lazio 7 morti in 2 mesi | regione in zona gialla

Nel Lazio, nei primi due mesi del 2026, sono stati registrati sette decessi sul fronte del lavoro. Durante questo periodo, sono stati segnalati complessivamente 102 infortuni mortali, di cui 72 verificatisi durante l’attività lavorativa e 30 in itinere, ovvero nel tragitto casa-lavoro o viceversa. La regione si trova attualmente in zona gialla, secondo le classificazioni sanitarie.

Roma, 9 aprile 2026 – Nel secondo mese del 2026 si contano 102 infortuni mortali: 72 in occasione di lavoro e 30 in itinere. Lombardia, Lazio, Campania, Toscana, Sicilia, Veneto e Piemonte registrano il maggior numero di vittime totali. In zona rossa 6 regioni: Molise, Liguria, Toscana, Campania, Sicilia e Piemonte. “Raramente, nel corso degli ultimi 17 anni, ci è capitato di registrare un decremento della mortalità per due mesi consecutivi. Questo risultato è particolarmente rilevante perché lascia intravedere una possibile inversione di tendenza, che ci auguriamo possa consolidarsi nei prossimi mesi. Nonostante il miglioramento, il numero dei decessi resta comunque significativo: le vittime totali sul lavoro nel bimestre gennaio-febbraio sono 102, il 26,1% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025, quando i decessi erano 138”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Lazio, aumentano gli incidenti sul lavoro: «Nel 2025 quasi 45mila denunce, la Regione maglia nera in Italia». I numeriSono stati 89 i morti sul lavoro nel Lazio nel 2025, in calo rispetto ai 107 del 2024, ma gli infortuni sono aumentati di 7,2 punti percentuali sull'anno precedente. È il quadro restituito dai dati ... leggo.it

Il Comune non rinnova l'autorizzazione: tre autisti senza lavoro e i turisti perdono il collegamento tra centro storico e Parco - facebook.com facebook

amiche #zeudiners siccome devo lavorare - come voi immagino o sbaglio - delego la risposta ai vostri insulti al mio legale e alla @PoliziaPostaleX che va benissimo il suo lavoro rintracciando indirizzo e identità di profili offensivi. Buona giornata x.com