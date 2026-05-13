Morte di Matteo nella vasca idromassaggio la madre sui social | Tre paia di braccia non sono bastate

A oltre un mese dalla morte di Matteo nella vasca idromassaggio, la madre ha condiviso un messaggio sui social network, scrivendo che tre persone non sono state sufficienti a salvarlo. L’incidente si è verificato ad Ascoli, e le autorità stanno indagando sulle circostanze che hanno portato alla tragedia. La famiglia ha riferito di aver tentato di intervenire immediatamente, ma senza successo.

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