Morte di Matteo nella vasca idromassaggio la madre sui social | Tre paia di braccia non sono bastate
A oltre un mese dalla morte di Matteo nella vasca idromassaggio, la madre ha condiviso un messaggio sui social network, scrivendo che tre persone non sono state sufficienti a salvarlo. L’incidente si è verificato ad Ascoli, e le autorità stanno indagando sulle circostanze che hanno portato alla tragedia. La famiglia ha riferito di aver tentato di intervenire immediatamente, ma senza successo.
Ascoli, 13 maggio 2026 – A distanza di oltre un mese Nicoletta Sprecacé, madre di Matteo Brandimarti, il bambino di 12 anni morto a seguito dei danni subiti nella vasca idromassaggi della Spa Duca del Montefeltro di Pennabilli, (Rimini), ha deciso di affidare il suo incolmabile dolore a un post su Facebook. Nicoletta descrive con lucidità la lotta contro il bocchettone di aspirazione che ha bloccato il figlio sott’acqua, fino a causarne la morte per annegamento, avvenuta 4 giorni dopo il ricovero all’ospedale di Rimini. La lotta disperata contro l'aspirazione. "Tre paia di braccia: quelle di un padre, di una madre, di uno zio si sono intrecciate in una lotta disperata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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