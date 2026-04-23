La vasca idromassaggio al centro delle analisi per scoprire le cause della morte di Matteo Brandimarti

Un sopralluogo tecnico è stato effettuato sulla vasca idromassaggio di una spa in un hotel di Pennabilli, dopo la morte di un bambino di 11 anni avvenuta la mattina di Pasqua. L’indagine si concentra sull’analisi dettagliata della vasca per determinare eventuali cause legate all’incidente. La scena è stata ispezionata per raccogliere elementi utili alle indagini in corso.

Un sopralluogo tecnico per analizzare minuziosamente la vasca idromassaggio della spa dell'hotel Duca del Montefeltro, a Pennabilli, dove ha trovato la morte l'11enne Matteo Brandimarti la mattina di Pasqua. A disporre quello che potrebbe essere un passaggio chiave dell'indagine sul decesso del.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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