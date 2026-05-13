Morte accidentale di un anarchico | il Teatro Nuovo per i 100 anni dalla nascita di Dario Fo

Nel centenario della nascita di Dario Fo, il Teatro Nuovo ha dedicato una serie di eventi e commemorazioni. La morte accidentale di un anarchico, avvenuta anni fa, ha attirato l’attenzione, portando alla luce dettagli e testimonianze di quel tragico episodio. La serata ha coinvolto attori e storici, che hanno ricostruito i momenti salienti di quella vicenda, senza aggiungere interpretazioni personali.

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