100 anni dalla nascita di Dario Fo polemica sulle iniziative tra nipote e Comune di Milano | il botta e risposta

La nipote di Dario Fo, Mattea, ha espresso parole di polemica verso il Comune di Milano sostenendo che non abbia fatto abbastanza per ricordare il grande intellettuale a 100 anni dalla nascita. Non si è fatta attendere la risposta dell'assessore alla Cultura Sacchi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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