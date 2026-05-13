Morta nell’auto finita nel fosso Ultimo saluto alla giovane mamma | non si ferma l’ondata di solidarietà

La comunità si stringe intorno alla famiglia di una giovane donna di 29 anni deceduta in un incidente stradale avvenuto giovedì mattina tra Lodi Vecchio e Tavazzano con Villavesco. La vittima, una mamma residente nel paese, è rimasta coinvolta in un incidente in cui la sua auto è finita in un fosso. La notizia ha suscitato una crescente dimostrazione di solidarietà tra i residenti della zona.

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Cresce di ora in ora la solidarietà attorno alla famiglia di Maddalena Sangermano, la giovane mamma di 29 anni di Casaletto Lodigiano morta nel tragico incidente avvenuto giovedì mattina lungo la strada bassa tra Lodi Vecchio e Tavazzano con Villavesco. I funerali – oggi alle 15 nella parrocchiale di Lodi Vecchio – sono stati fissati dopo il completamento degli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria che aveva richiesto l’autopsia sul corpo della vittima. La donna era stata trovata nell’abitacolo della sua auto ribaltata in un fosso, ma non c’erano testimoni dell’accaduto. Intanto la raccolta fondi lanciata dagli amici della giovane mamma continua a ricevere donazioni senza sosta.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Morta nell’auto finita nel fosso. Ultimo saluto alla giovane mamma: non si ferma l’ondata di solidarietà ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Novelle Agrodolci – L’anima toscana nei racconti di Ferdinando Paolieri | Audiolibro Notizie correlate “L’amore è l’unica forza che ci tiene vivi”: l’ultimo saluto a Caterina, la giovane morta nell'incidenteLe immagini dell'ultimo saluto a Caterina Romualdi, la giovane di 23 anni scomparsa nel tragico incidente di viale dell'Appennino, raccontano di un... Domnica Daradisc morta a 56 anni nell'incidente all'incrocio. L'auto si ribalta nel fosso: gravissimo il compagnoCHIARANO/CEGGIA - Un lunedì di Pasquetta macchiato dal sangue, quello di ieri, a Ceggia, dove nel tardo pomeriggio un incidente tra due auto... Argomenti più discussi: Morta nell’auto finita nel fosso. Ultimo saluto alla giovane mamma: non si ferma l’ondata di solidarietà; Incidente stradale a Bolzano, auto finisce in scarpata: muore 29enne; Tragico incidente stradale nella notte: muore ragazza di 25 anni, grave la sorella; Incidente a Monteverde: investita da un automobilista, morta una donna. AUTO PRECIPITA IN UN DIRUPO IN ALTO ADIGE, MUORE UNA 29ENNE. La vettura è finita per circa 200 metri lungo una scarpata nella notte in Val d’Ultimo. A bordo c’erano anche il marito della giovane e un ragazzo di 17 anni. #incidente #ValdUltimo x.com Il giapponese Suzuki, autore del romanzo horror Ring, muore a 68 anni reddit Pina Pesci trovata morta nella sua auto in via Boni: è gialloEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it